Panie Boże (Boże Boże, boże Allahu, boże Jehowo, jakikolwiek ktory slyszysz moje mysli lub to czytasz) mnie sie marzy tylko jedno, żeby za majtaczenie wszyscy którzy chociaż minimalnie przyczynili się do tego że ten ludzki odpad zwiał, żeby oni ponieśli konsekwencję, a druga prośba, żeby mieć transmisję z doprowadzenie majtczaka do aresztu i więzienia i żeby był z tego lajt w internecie.



I jeśli mogę prosić waszą łaskawość, to proszę ażeby żeby Pokaż całość