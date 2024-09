Microsoft leci w jakieś odklejenia. Windows 10 nie jest jeszcze aż taki stary. Niedługo Wsparcie dla systemu będzie wynosiło pół roku. Tak wygląda dominacja monopolu na rynku, gdzie konsument musi się godzić, albo nie mieć nic.

Dlatego piszę po raz 100000 o linuksie. Nie chodzi o to, by całkowicie na niego przejść, ale ponieważ 90% ludzi to nie programiści, graficy, to internet można bez problemu przegladać w takim linuksie mind, kubuntu, zorin Pokaż całość