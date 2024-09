Muszę sprawdzić liczniki u siebie na domku. Bywam tam max co drugi weekend na 1-2 dni a płace 200zl co drugi miesiąc za prąd. Biorąc pod uwagę, że w mieszkaniu gdzie non stop chodzą dwa tv, trzy komputery i trochę sprzętu AGD i płacę ok 360zl to jest to trochę dużo.