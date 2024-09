Proszę o spokój, drodzy państwo. To, co widzicie na niebie, to wynik rutynowych ćwiczeń wojskowych. Flary te są częścią specjalnych manewrów, które odbywają się zgodnie z harmonogramem. Nie ma żadnego zagrożenia ani powodów do obaw. To zjawisko może wyglądać nietypowo, ale jest w pełni wyjaśnione i kontrolowane przez nasze służby. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o rozejście się do domów. Miłej nocy.