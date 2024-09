Zawsze będzie małe zaufanie do mediów, które piszą takie wysrywy wyssane z palca, by kliknąć trwożące wiadomości. Ktoś na Krymie puści bąka, media zachodnie odtrąbią to ze zgrozą, a media ruskich to podłapią i będą sączyć znów ichniejszą propagandę: "O, proszę! Zachód się nas boi" - dając prawdziwe nagłówki, tak aby bardziej to uwiarygodnić.

Sytuacja ruskich jest dramatyczna, przez tą "trzydniową operację specjalną", a już myślą o ataku na "zachód"?



- prawie trzy lata się męczą z Ukrainą i nie widać końca

- z braku mięsa, nie potrafią nawet wyprzeć Ukraińców z obwodu Kurskiego

- sankcje, wojna i złodziejstwo zrujnowały im gospodarkę, tylko patrzeć, kiedy to wszystko się tam zawali (przedłużanie tej agonii doprowadzi tylko do większych zniszczeń) Pokaż całość