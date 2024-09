Wnioskować o najwyższy wymiar kary mogą się podobno mamy wolne sądy i to sąd decyduje. Nie dziwi was że politycy mówią o tym że będą bardzo mocno karani ale tak na prawdę to od nich nie zależy a przynajmniej nie powinno? Jedyne na co mogą wpływać to jak wysoko prokurator będzie licytował