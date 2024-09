I co, tak losowo wybrali? Ja bym na ich miejscu zrobił na bramce licytację. 416 pasażerów z najwyżej wylicytowanymi kwotami wchodzi na pokład. Przegrani zostają na lotnisku. Bilet wcześniej zakupiony byłby biletem na udział w licytacji miejsca na pokładzie. Można by i 400 więcej zaprosić na licytację. Czysty zysk ( ͡ $ ͜ ʖ ͡ $), dopóki prawo będzie na to pozwalało. Nawet podatki można odprowadzić...