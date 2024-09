Miasto znajduje się ok. 35 km od granicy z Polską. Jak podają media, pękł wał, na miejsce przylatują helikoptery. U zbiegu Odry i Opawy pękła tama rzeczna, woda z obu rzek wypływa do miasta i zalewa kolejne ulice. Jest to sytuacja, której nie przewidywał żaden plan przeciwpowodziowy.