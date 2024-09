Żyjemy w kraju, gdzie drogowy morderca hasa sobie na wolności i jest całkowicie bezkarny. Nie można go ściągnąć do kraju, nikt nie poniósł odpowiedzialności za wypuszczenie go na wolność (na początku pseudopolicja "uznała" że nie brał udziału w wypadku!), za umożliwienie mu ucieczki - a osoby które nagłaśniają tę sprawę i nie pozwalają o niej zapomnieć są ciągane po sądach.



Dobrze wiem, że życie nie jest sprawiedliwe, że w naszych dziejach brak Pokaż całość