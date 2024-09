Przecież hodujemy i nie rozliczamy za zbrodnie wobec nas, jawnych zdrajców całej cywilizacji i jakiejkolwiek godności.

Czym moralnie różni się samodzielne (prawdopodobnie nieudolne) przemycanie zarazy, która będzie mordować nas i nasze córki (póki co przy jawnej bezczynności władzy, póki co jedynie zwalniają morderców i gwałcicieli [uk], by zrobić miejsce dla ludzi, którzy nie tolerują morderców i gwałcicieli)



Więc czym moralnie różni się samodzielny przemyt, od głosowanie na PO czy PiS, które nieprzerwanie gwarantują profesjonalny zalew?



I pośród nas chodzą tacy zdrajcy kraju, przecież nie są ślepi, jakieś IQ mają i oni Ci powiedzą i to bez chęci zapadnięcia się samemu pod siebie - że oni głosowali np. na Koalicję. Dosłownie gość upodlony moralnie niżej niż volksdeutsh - bo temu albo coś groziło albo coś z tego miał. A taka kur... łajzowata jawnie wspiera zagładę Twoją, moją, naszych dzieci - a co BARDZIEJ patologiczne i już nawet psychopaci nie mają takiej autodestrukcji:.... ci podludzie jawnie wspierają zagładę siebie i swojego potomstwa! To jest głęboka fiksacja i daruję już epitety, nie chciałbym znać takiej szmaty.