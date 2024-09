"To clear the air. My son, wasn't murdered. He was accidentally killed by an immigrant from Haiti."



Gosc zjechał na przeciwległy pas, kierowca autobusu szkolnego chcąc uniknąć zderzenia wykonał nagły skręt ale wywalił autobus. Dwadzieścia parę dzieci zostało rannych, a Aiden zmarł. To się zdarzyło już jakiś czas temu. Raczej to był normalny wypadek, ale wstępniak ojca totalnie polityczny. Zszokowało mnie to trochę.