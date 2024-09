Jak to? To korporacje nie płacą podatków! No coś takiego! W Polsce jeszcze dostają dotacje do budowania fabryk z naszych podatków a potem nie wpłacają nawet 1zł do systemu xD Za to polacy po morderczej pracy w tych kołchozach muszą leczyć kręgosłup na koszt znowu nasz. xD