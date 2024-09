najbardziej zaskakujących wyników sondażu jest to, że aż 60 procent Niemców myśli, iż większość ofiar Holokaustu pochodziła z Niemiec

͡

°

͜

ʖ

͡

°

Nie wiem co w tym zaskakującego. Przecież właśnie po to robią tam seriale w stylu "Nasze matki, nasi ojcowie" - żeby pokazać że większość Niemców to były dobre chłopaki, które padły ofiarą nazistów którzy przejęli ich kraj (