Polacy muszą dojrzeć do zdrowego myślenia. A dojrzewanie Polaka do myślenia zawsze odbywa się poprzez szkodę. Musi dostać solidnie po dupie. Na fali spolecznego w--------a wyrośnie antyunijna inicjatywa. Czy będzie Polexit? Będzie, pytanie czy związany z samym rozpadem Unii, czy społecznym buntem biednych ludzi którym zabrano poczucie bezpieczeństwa i prawo do podstawowych praw.