Na razie polacy dzielnie machają unijną flaga. Jeszcze większość nie wie co się na nich szykuje. Zderzenie z rzeczywistością będzie brutalne. Lecimy do lat 90- przestępczość, złodziejstwo. Będzie bardzo nieciekawie, projekt Unia Europejska właściwie już się skończył. Doprowadzi nas do skrajnej biedy.