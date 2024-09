Nie trzeba być zwolennikiem ani przeciwnikiem, po tylu aferach to ten PiS powinni zdelegalizować, a następnie wypalić gorącym żelazem.

Nie twierdzę że inni są święci, ale przynajmniej gdy kradli to robili to mniej widowiskowo. Nawet złodziej najpierw obserwuje ofiarę i dba by nie było kamer i nikogo w domu. "Rysio Kabriolet" wchodzi do domu w biały dzień, kradnie to co się nawinie, a na końcu jeszcze idzie do kibla w domu ofiary, Pokaż całość