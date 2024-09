Uwielbiam takie znaleziska, pokazują jak zbudowane są wykopki lub raczej z czego.



Fico to tzw. "ruska onuca" i ok, nie ma się co oszukiwać, że sympatyzuje z kacapami.

Ukraińcy noszą nazistowskie symbole. Tak, noszą. Mówienie prawdy to nie żadne prokremlowskie działania. To fakty.



Ruscy to nie wasi przyjaciele, ukraińcy też nie, bo żaden obcy kraj nie jest waszym przyjacielem. Za to szkody wyrządzić może.