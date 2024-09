Ja p------ę, czytając połowę wysrywów to odnoszę wrażenie, że część z was była na randce w mokrym śnie. Kto was zmusza do umawiania się na randki do jakiś restauracji? Trzeba iść na żarcie? Nie można udać się na jakieś odludzie, z dala od zgiełku miejscowości np.spacer po lesie, parku etc. K---a, jest tyle opcji do wyboru i nie jedna kobieta jest mile zaskoczona gdy nie musi iść nażreć się z poznanym typem. Pokaż całość