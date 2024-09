Gdybym był komendantem policji zbudowałbym wielkiego drewnianego konia ma kółkach pomalowanego w psychodeliczne wzory. Poprowadziłbym go pod teren festiwalu. Technozjeby wprowadziłyby go do środka. W kulminacyjnym momencie imprezy z konia wyskoczyłyby oddziały prewencji wyłapujące ćpunów i szukające narkotyków