Jestem po związku z kliniczną narcyzką i nie, to nie to o czym myślicie. Rozum normalnego człowieka będzie potrzebował dziesiątek godzin zapoznawania się z tematem od strony naukowej, a i tak ciężko będzie zrozumienie tej fiksacji. Jeśli słyszeliście o wyrafinowanych, bezwzględnych psychopatach - różnic jest zaledwie kilka (w zaburzeniach są obok siebie, będąc składową specjalnie wyszczególnionej "Mrocznej triady").

1 Narcyz wybiera ofiarę dłużej, niczym kameleon dopasowuje się, by być idealnym. Stajesz się jego fetyszem niezbędnym do zakończenia relacji z matką - czego nigdy nie osiągnie, bo Ty nie jesteś matką, a tamto dziecko zostało brutalnie zamordowane (tam nie ma osoby, systemy obronne przejęły całkowitą kontrolę nad bazą i wymordowały wszystkich w środku). Jest to nieuleczalne, nauka nie zna takiego przypadku.



2 Narcyz rzadko posunie się do aktu przemocy fizycznej. Za to będzie budził się i zasypiał obok, zapewniając o miłości i dając jej dowody - jednocześnie analizując Twoje słabe strony, by je wykorzystać i onując plany posłania Cię do grobu - co noc, niczym Pinky i Mózg



3 Psychopata ma wdupie co o nim myślisz, narcyza to interesuje - ale temat postrzegania jest zbyt skomplikowany i rozległy, a ja nie czuję się aż tak kompetentny, by to tłumaczyć. Pokaż całość