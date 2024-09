Dzisiejsza młodzież nie ma pojęcia dlaczego w latach 2000 tak przestrzegali przed tą chorobą. Zostań ugryziony przez chore zwierzę, nie przyjmij przez ten czas szczepionki i co dalej? Gdy wystąpią objawy to pakuj się do grobu, masz co najwyżej czas żeby się pożegnać. To choroba w 100% śmiertelna.