No i co? Powiedzieli, że robią co.mogą i że nie odpowiadają za to co robią kraje członkowskie i w zasadzie nie wtrącają się w to. Czyli: róbcie porządek z imigrantami jak chcecie. A u nas te polityczne miernoty od lewą do.prawa twierdzą, że się nie da bo Unia nie pozwala. A Unia ma to w d... i mówi: radźcie sobie.