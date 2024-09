Gość dostał list od prokuratury w którym prokuratura przesyła mu 2 zawiadomienia o przestępstwie ( zawiadomienie jego i brata ) pobicia na tle narodowościowym a on mówi że prokuratura przyznaje mu rację i wszystko co mówił to prawda xD To tak jakby jakaś kobieta pomówiła go o g---t, zgłosiła to na policję, policja podjęła śledztwo w tej sprawie i przesłała jej list że wszczyna śledztwo zgodnie z jej zawiadomieniem o g---t a Pokaż całość