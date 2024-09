OK ale takie samo pytanie w takim razie do Schengen o Gruzję - jakim prawem otworzono się na coś takiego? Najwyższy odsetek przestępców w strumieniu imigracji z tego kierunku. Kraj zalany Ruskimi, dosłownie też okupowany w 1/3 przez nich a Schengen otwiera się na coś tak zdestabilizowanego i niekontrolowanego?!



Winiłem początkowo PiS a to się okazało że to całe Schengen się otworzyło na Gruzję.