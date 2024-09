To jest problem na Pradze - jedno to hałas ulicy. Ale błagam nic nie usprawiedliwia wycia silnika z wyciętym tłumikiem o północy, prawda? I faktem jest to, że policja ma to w dupie. Wolą czaić się na kierowców w zatoczce na Zielenieckiej niż rozwiązać problem mieszkańców. A żeby było zabawniej jakiś ćwierćmózg motorem właśnie ogłasza całej dzielnicy że jedzie Grochowską (jest 23:00).