Ch_j że CPK wywalone, elektrownie atomowe nie ruszone, polscy przedsiębiorcy gnębieni, służba zdrowia w agonii, policji na ulicach brak a kradzieży i rozbojów przybywa. Oni wsadzili księdza i dwie baby do aresztu! A jeszcze kase pisiorom zabrali i śpiewają **** to dla uśmiechniętych jest rozwój i sukces 💩