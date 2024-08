Pokaż całość

Ogólnie będzie to cwana zagrywka, bo częściowo jest prawdą. Działki typu ROD w Warszawie, blokują miasto, są przeważnie zamknięte, to "ślepe" sektory miasta, szare plamy za zamkniętymi płotami, a nawet jak są otwarte, to nie są ani łącznikami z innymi miejscami, ani nie służą jako park, i ogólnie nie są zorganizowane jako miejsce do wypoczynku dla wszystkich, głownie są to obszary tylko dla dzierżawiących i tylko w ten sposób przystosowane, co jest oczywiście błędem.Poważniejszym problemem jest co chcą z tym zrobić ? Obstawiam że wejdzie deweloperka, bez żadnej kontroli, postawią co zechcą, wille, apartamenty, po 35-40k albo i 50k-60k za m², albo g---o klitki na wynajem. Czyli wsadzie zrobią to samo g---o, może nieco mniej odcięte od miasta, ale nadal g---o, często za płotem, że nawet nie ma chęci tam się zagłębiać.Już tak było masowo w Warszawie w latach 1990-2010, po dawnych fabrykach i magazynach w wielu lokalizacjach, deweloperzy i różni inwestorzy pokupowali duże grunty i obszary po zdziadziałych, ruinach fabryk, magazynów i podobnych, dostali zajebiście wolną rękę, mogli sobie budować co chcieli i nikt ich nie kontrolował, tak powstał Mordor w Warszawie. Wszyscy mieli w dupie, czy jest tam komunikacja, i czy będzie to działać czy nie, ważne że kasa wzięta. Dziś nieco lepiej jest ale Warszawa robiła i nadal robi dobrze korpoluchom, usilnie próbując to skomunikować na różne sposoby, a zamiast mieszkań dla zwykłych ludzi powstają apartamenty na wynajem, różnego typu chów klatkowy i biurowce, tak że w soboty i niedziele okolica wygląda jak spalona słońcem bezludna wyspa.Miasto