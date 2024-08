Się śmiejecie ale jak to mówią, statystyka dać się z-----c dronem jest 100%, że dedniesz jak lata już nad głową, sam bym rzucał byle czym zawsze tam 0.0000001% na przeżycie xD jaka szansa, że ziomek rzucający karasiem trafi w drona? Mała ale jest xD no ale rzucanie RPG to już przesadził xDD