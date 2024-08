Do obrony przed psami trzeba nosić b--ń, póki ludzie nie zaczną nosić jej powszechnie problem nie zniknie.



Nie musi to być b--ń palna, np harpun z wyrzutnią jaki można kupić w sklepie sportowym jest równie skuteczny na psy co b--ń palna a nie potrzeba na niego zezwolenia. To że ma mały zasięg nie jest przeszkodą bo przed psami borni się dopiero gdy podejdą zbyt blisko.



Nawet zwykła siekierka albo maczeta dużo dają.