Zełenski apeluje do Polski o przekazanie myśliwców MiG. "Nasze zdolności obronne wymagają wsparcia" - mówił prezydent Ukrainy. Ocenił też, że Warszawa obecnie patrzy na potrzeby Kijowa z mniejszą uwagą niż wcześniej. "Polska prawdopodobnie dała nam to, co mogła. Jednak pewne rzeczy w Polsce zostały"