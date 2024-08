Ok, ale to tak samo jak podatki, ale w drugą stronę. Jak ktoś na UoP zarabia powiedzmy 20k to płaci w podatkach nieproporcjonalnie więcej niż ktoś na minimalnej, mimo, że oboje dostają za swoje podatki od państwa to samo. "Sprawiedliwie" by było jakby oboje płacili np. stałą wartość 4k podatku miesięcznie ale wtedy jeden nie miałby z czego żyć a drugi miałby lepiej niż obecnie. W prawdziwym świecie nigdy nie będzie równości Pokaż całość