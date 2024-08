Wczoraj na Kanale Zero pojawił się bardzo dobry materiał o tych super nowych czołgach T-14 Armata i o tym, dlaczego jako członek NATO jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji.



Jeżeli Rosja sięga tak głęboko do magazynów i wyciąga takie szroty sowieckie, to serio jesteśmy w zajebistej sytuacji. Jakie fikoły muszą robić Panasiuki i Groovery, żeby to wyjaśnić na korzyść małpoluda z Kremla. xD