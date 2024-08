Emigranci z granicy polsko-białoruskiej nam nie pomogą, reszta to niestety prawda. Za chwile nastąpi zapaść w nowych pokoleniach, a średnia wieku polskiego pracownika to 43 lat. Problem polega na tym, ze to my musimy decydować kto z nami zamieszka i na jakich warunkach. Do tego doszły wysokie emerytury ludzi urodzonych w na przełomie lat 60 które są wyższe od ich zarobków, a ci którzy na nie pracują dostaną około 30% ostatnich zarobków. Pokaż całość