W Polsce to porozumienie określa się jako pakt Ribbentrop-Mołotow. W rzeczywistości był to układ zwarty przez Hitlera i Stalina, w Moskwie. 23 sierpnia 1939 r. Zresztą, tow. Stalin stał za plecami ludowego komisarza spraw zagranicznych Mołotowa. By zawrzeć pakt z nazistą Hitlerem.