bo tak się zastanawiam co ten gnój ma we łbie. Krzyczy paczcie, oni rozmontowują gospodarkę, samemu butem przepychając swoje wałki i oszustwa.



Jedyna różnica między pisem a po to pis jest podszyty jezuskiem, a po nie. Oszukują i kradną tak samo. Co kadencja to sobie gnidy pozwalają na więcej....