Pokaż całość

Tak ostatnio się zastanawiałem czy już nastąpił taki czas, że można stworzyć asystenta ai, który będzie rozmawiając z tobą, uczył cię języka, cośjak lekcje z nativem. Czy według ciebie dzisiejsze modele dają takie możliwości? A może już istnieje technologia, która pozwala na prowadzenie rozmo w czasie rzeczywistym w dwóch róznych językach. Nie siedzę w tym, to nie wiem, ale jestem ciekaw co masz do powiedzenia w tym temacie jako