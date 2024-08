Prawdę mówią i tyle. Kraje Zachodu niszczy od środka rak political correctness i niechęć do rozmnażania się.

Oni nie muszą robić żadnych wojen czy dżihadów. Już za kilka lat zwyczajnie będzie ich więcej. W którychś wyborach przejmą władzę i zapędzą białe świnki do rezerwatów.

To samo czeka Niemców Francuzów, Włochów, Anglików i inne nacje.

Polaków też, ale tu potrwa to dłużej. O jedno pokolenie.

A Szwedzi już nie muszą się martwić. Już