Mało osób wogóle kojarzy szczegóły tej sprawy, które są porażające. Morderca zaplanował morderstwo dzień przed ukończeniem 15 roku życia, żeby trafić do poprawczaka, a nie do więzienia. Po morderstwie również mataczył, udając że szuka razem z policją dziewczynki. Dorosły by miał za to dożywocie.