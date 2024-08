Putin - wybral Trumpa na prezydenta, przeprowadzil Brexit, teraz niszczy UK, ale nie zauwazyl jak mu ukraina gromadzi 20k zolnierzy zeby wjechac do Kurska.

Lewactwo mysli ze jestescie debilami, ze lykacie Putin, Putin, Putin jako wyjasnienie na wszystko, czego nie lubi lewica. No i lewica ma racje - jestescie debilami. Lacznie z 99% lewactwa, ktora tez w to wierzy.