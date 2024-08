Jak dla mnie to wyrok ok. Mógł z nią nie wsiadać, to nie był przypadkowy pasażer w taksówce ani bla bla car tylko typ pewnie miał podobne iq do niej. Jeśli nie zginęła żadna postronna osoba, to jak dla mnie to równie dobrze mogła dostać zawiasy. Gdyby zginął ktoś postronny to 15 lat minimum.