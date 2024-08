Politycy nic nie wyprodukują oprócz problemów których obywatele nie chcą. Podejrzewam, że każdy by się zgodził żeby żyć w wydającym się mniej ekologicznym otoczeniu ale w miarę w dobrobycie. Klepać biedę w pięknych okolicznościach przyrody? To już było.

Jeszcze inne spostrzeżenie, kiedy ludzie są biedni to zupełnie bez znaczenia staje się dla nich czynnik ekologiczny i tak będzie z następnymi pokoleniami jak spadnie ich poziom życia względem tego co mamy dziś.