No i dobrze, niech dalej zbiera. Wózek to jedno, a oprócz tego jest masa innych rzeczy, które nie są tanie. Los się do niej nie uśmiechnął na porodówce, więc niech się uśmiechnie teraz. A nawet jakby sobie kupiła coś dla siebie, to słusznie. Nikomu nie ukradła, a za to co robi z niepełnosprawnym synem należy się.