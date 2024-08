Chiny, Indie i USA zwiększają poziom emisji CO2 do maksymalnych poziomów. Z pewnością do Europy nic nie dotrze. Myślicie, że w UE są takie durnie, że o tym nie wiedz? Otóż wiedzą doskonale, ty chodzi o to żeby z Was kasę wydoic. Oto komunizm 2.0