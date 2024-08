No i moim zdaniem dostal za malo.

Tak wiem ze to polak, choj mnie obchodzi pochodzenie, kolor skory, wyznanie. Zwyrol to zwyrol.

I tak wiem ze lewicowe osoby teraz kopia w necie zeby pokazac ze biali tez nie sa super. Ale przypominam ze statystycznie to biali w tym pomecie to baranki.