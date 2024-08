Dlaczego wszelkiej maści elgiebety nie mogą startować w nowej kategorii nonbinary? Byłoby to mega woke, inkluzywne itd., no i ucięło by to wszystkie pretensje i sprawiło, że kobiety znowu mogłyby startować z innymi kobietami. Bo to przecież o nie chodzi. W męskim sporcie przerobiona baba na faceta nie zakwalifikuje się nawet na spartakiadę...