Zesrają się, jak zawsze. To już będzie z 50 raz jak wywieszają tą swoją niezwykle groźną czerwoną flagę zemsty, tym razem już na pewno uda zniszczyć się Izrael i siły USA w regionie za jednym zamachem xD



Iran wystrzeli rakiety, 99,9% z nich Izrael i jego sojusznicy zestrzelą, z tych dwóch które się przedrą lub zostaną uznane przez obronę p-lot za zbyt mało groźne by je zestrzeliwać to jedna z nich spadnie Pokaż całość