Spoko inicjatywa, ale to tylko jeden problem z miliona problemów, które dręczy rynek gier który i tak jest zdewastowany.

Gracze kupią każde gówno.

Najlepszym przykładem jest, gdzie gra kosztuje 200zł i jest to produkt niekompletny i łysy, ale za to możesz kupić DLC, expansion pack i inne, które razem kosztują często więcej niż sama gra, ale graczom to nie przeszkadza.



Druga sprawa wiele gier, co mają już 8-10lat czy nawet 16, truchło Pokaż całość