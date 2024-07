Nie będzie żadnego zakazu w 2035. Na tą chwilę, nawet nie jestem pewien, czy elektryki faktycznie kiedykolwiek przejmą pałeczkę od spalinówek.

Ta technologia po prostu nie wydaje się mieć potencjału na pojazdy służące do np. wypadu całą rodziną na wakacje do innego kraju.

Gdzie się natomiast faktycznie może przyjąć, ale tylko jako dodatek do spalinowego auta, to ebike'i, lekkie motocykle elektryczne na offroad i być może jakieś małe, kapsułowe pojazdy dla jednej, Pokaż całość