ETS2 to w skrócie zabieranie pieniędzy z wolnego rynku i wkładanie ich do gospodarki odgórnie sterowanej poprzez rozdawnictwo wybranym, którzy zgadzają się z komunistyczną ideologią partii.

Teraz jak Polska nie zechce bezwarunkowo podporządkować się "wytycznym" UE, to nie dostanie po prostu swoich własnych pieniędzy, a lewackie trole będą krzyczyć, żeby nic Polsce nie dawać, bo to przecież pieniądze UE, które się Polsce nie należą...