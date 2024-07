JECHAŁ BEZ BILETU a te osoby które to kamerują to jakieś ścierwa. Zamiast być po stronie tych co pilnują porządku to stają po stronie upośledzonego patusa bez biletu. Za niedługo będzie tak że nie będzie komu pilnować porządku. Bez biletu będą jeździć ci którzy się potrafią obronić albo będą bardzo wulgarni. ten kukold na koniec co podleciał to powinien od kanara z liścia dostać bo jest dla mnie zwykłym śmieciem.